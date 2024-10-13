Как ОСМД готовятся к отопительному сезону

Отопительный сезон в большинстве украинских городов стартует уже завтра. Первое тепло подадут в школы, детсады и больницы.

ТСН.Тиждень выяснил, готовы ли к зиме многоэтажки и почему не усвоили уроки предыдущих блекаутов.

По словам главы одного из киевских ОСМД Станислава Донцова, их многоквартирный дом не только обеспечил свои собственные нужды, но и отдает электричество в общегородскую сеть.

"Вот прямо сейчас наш дом отдает в общегородскую сеть 10 кВт энергии. Автоматика так настроена, что именно в пиковое время потребления – это с 18 до 22 часов – мы немного ее отдаем", – рассказал он журналистам ТСН.

Еще летом мощности солнечной электростанции, расположенной на крыше их многоэтажки не хватало даже на работу лифтов. А вот сейчас энергии от солнечных панелей хватает на все, да еще продают излишек.

"Мы потребляем, как бытовой потребитель по фиксированному тарифу 4,32 грн, а отдаем по рыночному тарифу. В вечерние часы пик – это 9 гривен", – отметил Станислав.

Конечно, для того чтобы солнечная электростанция полностью удовлетворяла потребности жителей, здесь увеличили количество панелей до 72-х, добавили еще один инвертор и аккумуляторы. Установка и подключение солнечной электростанции в общей сложности обошлись более чем в 3 миллиона гривен. Но ОСМД воспользовались городской программой "70 на 30", по условиям которой 70% стоимости платит город, а 30% – жители.

Однако реальность гораздо печальнее. Такие ОСМД, как возглавляемое Станиславом Донцовым, скорее исключение, чем правило. К сожалению. А зима уже совсем близко, и именно Киев первым начнет отопительный сезон.

Уже с понедельника в столице будет включено отопление для больниц, школ и других учреждений социальной отрасли. Жилые дома начнут обогревать, когда температура в течение трех суток будет ниже +8°C.

Из-за децентрализованной системы отопления каждый городской совет сам определит, когда разогревать батареи. Однако война внесла коррективы – ключевое влияние на централизованную энергосистему теперь не только в руках мэров, но и в количестве российских обстрелов. А значит, выиграет тот, кто сможет отапливать себя сам.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев считает, что людям следует напомнить о возможности установить в многоквартирных домах солнечные электростанции.

"Надо как-то подтолкнуть их, чтобы не были пассивными. Потому что будем обижаться сами на себя", — заметил Пантелеев.

На пассивность людей жалуется и глава ОСМД Юлия Святенко, говорит, это главный враг для жителей многоэтажек. В ОСМД, которое она возглавляет, – два дома по 25 этажей, в которых проживает около полутора тысяч человек. Чтобы принять общее решение об установке солнечной электростанции, должно было проголосовать более 50% владельцев.

"Мы должны понимать, что хотя бы 50% плюс должны принять это решение и отвечать за это решение, то есть оплатить эти средства. Если бы оплатили все, то это немного – 200 гривен из квартиры. Потому что есть еще кредит от города. Шикарное сейчас есть предложение от Револьверного фонда Киевской городской администрации, где под 5% дом без каких-либо задатков и залогов может взять под решение общего собрания эту сумму кратковременно, от года даже до пяти и разбить эти платежи", – рассказывает Юлия.

Но, к сожалению, это решение поддержали лишь 40% жителей.

"И я так думаю, что люди немного расслабились, скажем так. Они думают, что кто-то за них все сделает", – отмечает глава ОСМД.

Сколько времени нужно на установку солнечной электростанции

Так что же делать сейчас? Есть ли время для тех, кто только сейчас будет решать вопросы в своем доме? Или слишком поздно?

"Если сейчас начать эту процедуру с ОСМД, то можно через 2,5-3 месяца все равно это все можно установить. Можно даже скорее, если люди будут голосовать быстрее, соберут средства быстрее, то можно и через 2 месяца успеть", — объяснил советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов.

Еще одна городская программа – компенсация за покупку оборудования – генераторов, инверторов с аккумуляторами, зарядных станций. Из-за спроса ее несколько месяцев назад пересмотрели и процент компенсации недавно увеличили.

ОСМД и ЖСК могут получить возмещение 75% стоимости, но не более:

100 тыс. грн для домов до 6 этажей;

200 тыс. грн для домов от 7 до 16 этажей

300 тыс. грн. для домов от 17 этажей.

Также есть программы для частных домов.

"На мой дом 10-киловаттный инвертор, три батареи по 5 кВт и батареи солнечные на 6 кВт вместе все вышло около полумиллиона, 430 тысяч гривен. Так много, потому что дом полностью на электричестве. Но четыреста тридцать тысяч – кажется не подъемная цифра. Однако эту сумму растянули на 10 лет", – рассказал владелец частного дома Андрей Саук.

То есть мужчина в течение 10 лет будет платить только тело кредита в размере 3700 грн. в месяц, а проценты по кредиту уплатит государство.

Если вы не сможете оплатить – у вас просто заберут солнечную станцию. Все как будто бы ок.

Но размер трагедии в одной цифре. Несмотря на большой выбор программ, количество ОСМД, которое ими воспользовалось – всего 1%. И это прямо означает, что зима будет достаточно сложной.

"В принципе, по крайней мере, нужно начинать. Это упирается не только в наличие решения и сборов, но так же в наличие оборудования. Потому что этого оборудования на рынке, ну, его тоже, условно, немного. То, что есть, оно забронировано, то есть, вам его нужно заказать. Это при условии, что ОСМД уже есть. А если его и нет, то там вообще все печально", – отметил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Но отопительный сезон продлится до середины марта, то есть 5 полных месяцев. И если прямо сейчас начать действовать, то настойчивые успеют сделать это даже до нового года.

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Напомним, отопительный сезон в Киеве начнется с 15 октября. Кличко заверил, что Киев готов к отопительному сезону.

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