Волчанск разрушен 95% в результате обстрелов России

Оккупанты уничтожают город.
Пограничный город Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области в результате российских обстрелов разрушен на 95%, если говорить о многоквартирной застройке.
Об этом сообщил начальник штаба РДК Александр "Фортуна", передает "24 Канал".
В то же время, по его словам, частный сектор сохранился "в той или иной степени". Однако в окрестностях города россияне используют тактику уничтожения населенного пункта.
"Они сами себе оказывают медвежью услугу, ведь в разрушенном городе сложно организовать какие-то укрепления", — рассказал "Фортуна".
Напомним, командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" рассказал о ситуации в Волчанске.
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