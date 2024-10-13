Волчанск разрушен 95% в результате обстрелов России

Пограничный город Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области в результате российских обстрелов разрушен на 95%, если говорить о многоквартирной застройке.

Об этом сообщил начальник штаба РДК Александр "Фортуна", передает "24 Канал".

В то же время, по его словам, частный сектор сохранился "в той или иной степени". Однако в окрестностях города россияне используют тактику уничтожения населенного пункта.

Новые фото Волчанска, разрушенного россиянами

"Они сами себе оказывают медвежью услугу, ведь в разрушенном городе сложно организовать какие-то укрепления", — рассказал "Фортуна".

Новые фото Волчанска, разрушенного россиянами

Напомним, командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" рассказал о ситуации в Волчанске.

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