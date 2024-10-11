Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Противник прет, как только может" - комбат о ситуации в Волчанске

"Противник прет, как только может" - комбат о ситуации в Волчанске

Юрий Федоренко, "Ахиллес", командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады/Фото: инстаграмм Юрия Федоренко

Линия фронта не постоянна.

В Волчанске ситуация динамичная. Некоторые тактические успехи есть и у Сил обороны, и у противника.

Об этом рассказал в эфире "КИЕВ24" командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Некоторые позиции переходны из рук в руки. Что это значит? Противник прет как только может, но мы имеем способности как сдерживать рубежи, так и проводить мероприятия по избиению противника с занимаемых позиций", — отметил он.

Напомним, войска армии РФ продвинулись в Волчанске Харьковской области. Вероятно, они снова вошли в Агрегатный завод.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация