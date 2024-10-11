Перемирия не будет: боец ВСУ объяснил, почему враг не остановится

Российская армия не остановится, пока не исчерпала ресурсы и чувствует, что военные операции успешны.

Россия не согласится на мирные переговоры, пока ее армии удается продвигаться хотя бы по одному километру в неделю. Условные "сигналы" о готовности к переговорам – это блеф.

Такое мнение главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов выразил в интервью Radio NV.

Фирсов подчеркнул, что российские войска не остановятся, пока их операции претерпевают успех.

"Сразу разочаровываю тех, кто ожидает, условно говоря, конца боевых действий, кто ожидает мира, какого-то перемирия: пока враг не исчерпал ресурсы и пока враг чувствует, что его военные операции преуспевают, враг не остановится", – высказался военный.

Он также считает любые условные "сигналы" Кремля о якобы готовности к переговорам блефом и попыткой "расслабить Запад", чтобы у того не было мотивации предоставлять Украине оружие в ожидании якобы близкого окончания войны.

"Пока россияне продвигаются, даже если они делают это [со скоростью] один километр в неделю, это дает все основания им понимать, что все они делают правильно, надо давить, давить, давить… Имейте в виду, что они чувствуют: "Мы сейчас будем давить, оно плохо продвигается, километр в неделю, но наступит мгновение, когда оно посыплется". Вот их замысел, так они мыслят", – объяснил Фирсов.

По мнению сержанта, Украина добьется успеха только, если полностью сосредоточится на военной составляющей войны, не надеясь на какие-то дипломатические договоренности.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности от Запада.

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