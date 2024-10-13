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Вовчанськ зруйнований 95% внаслідок обстрілів Росії

Вовчанськ зруйнований 95% внаслідок обстрілів Росії

Нові фото Вовчанська, зруйнованого росіянами

Окупанти знищують місто.

Прикордонне місто Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області внаслідок російських обстрілів зруйноване на 95%, якщо говорити про багатоквартирну забудову.

Про це повідомив начальник штабу РДК Олександр “Фортуна”, передає "24 Канал".

Водночас, за його словами, приватний сектор зберігся "в тому чи іншому ступені". Однак на околицях міста росіяни використовують тактику знищення населеного пункту.

Нові фото Вовчанська, зруйнованого росіянами / ©
Нові фото Вовчанська, зруйнованого росіянами

“Вони самі собі роблять ведмежу послугу, адже у зруйнованому місті складно організувати якісь укріплення”, — розповів “Фортуна”.

Нові фото Вовчанська, зруйнованого росіянами / ©
Нові фото Вовчанська, зруйнованого росіянами

Нагадаємо, командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" розповів про ситуацію у Вовчанську.

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