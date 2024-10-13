КНДР передає особовий склад у російське військо — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.

У вечірньому зверненні 13 жовтня президент закликав партнерів посилити підтримку України.

“Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта”, — сказав Зеленський.

За його словами, очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку — фронт потребує більшої підтримки.

“Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни”, — розповів президент.

Він додав, що Україна готується до нових перемовин, що відбудуться цього тижня і подякував бойовим бригадам Збройних Сил України, які за цей тиждень найкраще проявили себе.

Нагадаємо, росіяни стратили українських військових на Курщині: всі деталі нового злочину окупантів.

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