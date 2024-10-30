Капеллан ГУР рассказал, о чем молится Кирилл Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посещает богослужение, когда у него есть свободное время.

Об этом рассказал руководитель Службы военного капелланства ГУР Константин Холодов в интервью Янине Соколовой. По словам Холодова, Буданов верующий человек.

"Буданов приходит с женой на богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Немногие из сегодняшних военачальников являются людьми церковными", — заметил Холодов.

На вопрос, о чем молится глава разведки, капеллан ответил: "Он молится о победе украинского народа над врагами".

Напомним, 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ совершили переход на новоюлианский календарь. Согласно ему, даты всех непереходных праздников сместились на 13 дней вперед .