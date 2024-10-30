Как путинский режим шьет своих солдат в дураках: перехват разговора от ГУР

Россия "кидает" своих военных с выплатами за участие в войне против Украины.
ГУР Минобороны Украины перехватило телефонный разговор российского военного с женой, в котором женщина жалуется на отсутствие выплат за боевые действия и страховых – за ранение.
Военная разведка опубликовала аудиозапись в Сети.
В радиоперехвате жена оккупанта жалуется на отсутствие обещанных путинским режимом выплат за участие мужа в войне против Украины, а также – отсутствие страховых выплат за ранение на фронте.
"Пока захватчик участвует в преступной войне, его "пилорама" оббивает пороги воинской части, чтобы выяснить — чего Россия кинула на 300 тысяч рублей", — отметили в ГУР.
Там добавили, что махинации с выплатами российским оккупантам – довольно распространенный вид занятий руководства армии, как и отправка солдат "на утилизацию" на фронте в Украине.
В разведке отметили, что на фоне серьезных потерь в Донецкой области враг посылает в "мясные" штурмы раненых бойцов.
К слову, ранее стало известно, что многодетная семья в РФ отправила на войну всех мужчин: погибли отец и два сына.
Читайте также:
- В одной из вражеских частей оккупированного Луганска мужчины массово исчезают через несколько дней после прибытия: что известно
- Россияне все чаще выбирают самоубийство, а не плен: в ВСУ назвали причину
- Что происходит на Кураховском направлении: военный рассказал о суицидных атаках россиян