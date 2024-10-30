Как путинский режим шьет своих солдат в дураках: перехват разговора от ГУР

Россия "кидает" своих военных с выплатами за участие в войне против Украины.

ГУР Минобороны Украины перехватило телефонный разговор российского военного с женой, в котором женщина жалуется на отсутствие выплат за боевые действия и страховых – за ранение.

Военная разведка опубликовала аудиозапись в Сети.

В радиоперехвате жена оккупанта жалуется на отсутствие обещанных путинским режимом выплат за участие мужа в войне против Украины, а также – отсутствие страховых выплат за ранение на фронте.

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"Пока захватчик участвует в преступной войне, его "пилорама" оббивает пороги воинской части, чтобы выяснить — чего Россия кинула на 300 тысяч рублей", — отметили в ГУР.

Там добавили, что махинации с выплатами российским оккупантам – довольно распространенный вид занятий руководства армии, как и отправка солдат "на утилизацию" на фронте в Украине.

В разведке отметили, что на фоне серьезных потерь в Донецкой области враг посылает в "мясные" штурмы раненых бойцов.

ГУР перехватило разговор оккупанта, в котором жена ноет об отсутствии выплат

К слову, ранее стало известно, что многодетная семья в РФ отправила на войну всех мужчин: погибли отец и два сына.

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