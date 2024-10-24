Россияне все чаще выбирают самоубийство, а не плен: в ВСУ назвали причину

По словам военного, всем оккупантам их командование постоянно рассказывает о "страшных пытках" от ВСУ. Как ни странно, даже на третий год "полномасштабки" россияне в это верят.
На Лиманском направлении украинские защитники заметили, что оккупанты все чаще кончают жизнь самоубийством, чем сдаваться в плен.
Об этом в комментарии LIGA.net рассказал пресс-офицер 63 ОМБр Ростислав Ящишин.
По словам военного, всем оккупантам их командование постоянно рассказывает о "страшных пытках", ожидающих в украинском плену.
"Предпочтительно кормят баснями о том, что украинцы отрезают россиянам все, что можно отрезать. Именно поэтому на нашем направлении такое большое количество самоубийств. Даже из-за легкого ранения россияне пытаются застрелиться или подорваться гранатой. Это считается нормой. Ну, мы, собственно, ничего против не имеем. Стреляйтесь на здоровье", – сказал он.
Те же россияне, которые все же попадают в плен, в основном дезориентированы после первых активных боевых действий.
"Когда они на незнакомой местности оказываются под шквальным огнем наших дронов, то начинают теряться и обычно абсолютно дезориентированные попадают к нам в плен", — отметил пресс-офицер.
В то же время Ящишин признал, что враг имеет преимущество в личном составе и готов постоянно "сжигать" своих солдат в штурмах.
"Абсолютно никто не беспокоится о судьбе этих солдат. Их просто отправляют насмерть. Если они отказываются — есть целая система наказаний для отказников. Эту информацию мы получали от их пленных", — добавил пресс-офицер.
Ранее журналист Владимир Золкин, берущий интервью у пленных россиян, рассказал о проблеме, которую создала Украина комфортными условиями для оккупантов
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