Росіяни дедалі частіше обирають самогубство, а не полон: у ЗСУ назвали причину

За словами військового, усім окупантам їхнє командування постійно розповідає про "страшні тортури" від ЗСУ. Як не дивно, навіть на третій рік "повномасштабки" росіяни у це вірять.

На Лиманському напрямку українські захисники зауважили, що окупанти дедалі частіше закінчують життя самогубством, аніж здаватися в полон.

Про це в коментарі LIGA.net розповів пресофіцер 63 ОМБр Ростислав Ящишин.

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За словами військового, усім окупантам їхнє командування постійно розповідає про "страшні тортури", що чекають в українському полоні.

"Переважно годують байками про те, що українці повідрізають росіянам все, що можна відрізати. Саме тому на нашому напрямку така велика кількість самогубств. Навіть через легке поранення росіяни намагаються застрелитися чи підірватися гранатою. Це вважається нормою. Ну, ми, власне, нічого проти не маємо. Стріляйтеся на здоров'я", – сказав він.

Ті росіяни, які все ж потрапляють у полон, в основному дезорієнтовані після перших активних бойових дій.

"Коли вони на незнайомій місцевості опиняються під шквальним вогнем наших дронів, то починають губитись і, зазвичай, абсолютно дезорієнтовані потрапляють до нас у полон", – зазначив пресофіцер.

Водночас, Ящишин визнав, що ворог має перевагу в особовому складі і готовий постійно "спалювати" своїх солдатів у штурмах.

"Абсолютно ніхто не переймається долею цих солдат. Їх просто відправляють на смерть. Якщо вони відмовляються – є ціла система покарань для відмовників. Цю інформацію ми отримували від їхніх полонених", – додав пресофіцер.

Раніше журналіст Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у полонених росіян, розповів про проблему, яку створила Україна комфортними умовами для окупантів

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