Зеленський підписав закон про заборону РПЦ

Релігійні організації, що мають керівний центр у Росії, мають припинити свою діяльність в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, документ з підписом президента повернуто 24 серпня.

20 серпня стало відомо, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ і тепер в УПЦ МП буде 9 місяців на те, щоб розірвати всі зв'язки з РПЦ. За закон №8371 у другому читанні проголосували 265 народних депутатів.

Що передбачає закон про заборону РПЦ

У законопроєкті №8371 йдеться про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним, вони мають припинити свою діяльність в Україні.

Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, перевірятимуться відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення — ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що релігійним організаціям після рішення комісії дадуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Росією. Якщо зв'язки з країною-агресором не будуть припинені, ДЕСС подасть на цю конкретну юридичну особу позов до суду, який і матиме право ухвалити рішення про заборону.Він має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, яка здійснює агресію проти України, тобто — Росією.

На закон відреагували представники Української православної церкви (УПЦ) та Православної церкви України (ПЦУ).

В Українській православній церкві вважають, що закон про заборону в Україні Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій не відповідає Конституції.

Константинопольська православна церква визнає саме ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії Х сторіччя. Надання томоса про автокефалію ПЦУ не визнала РПЦ, а також її закордонні підрозділи.

Головою ПЦУ є Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Єпископ православної церкви України Никодим (Кулигін) Херсонський і Таврійський вважає, що через тривалу війну Росії вже давно назрів законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії.

Реакція Кремля

Заборона РПЦ не мине даремно для України і країна нібито буде зруйнована після такого рішення. І все відбувається за підтримки Заходу. Таку думку озвучив експрезидент РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі.

Від осені 2022 року СБУ активно здійснює обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли велику кількість антиукраїнських матеріалів, а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Після України дві країни ЄС розривають зв'язки з РПЦ!

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