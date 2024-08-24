Зеленский подписал закон о запрете РПЦ

Религиозные организации, имеющие руководящий центр в России, должны прекратить свою деятельность в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8371, запрещающий деятельность в Украине Российской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ с подписью президента возвращен 24 августа.

20 августа стало известно, что Верховная Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, и теперь у УПЦ МП будет 9 месяцев на то, чтобы разорвать все связи с РПЦ. За закон №8371 во втором чтении проголосовали 265 народных депутатов.

Что предусматривает закон о запрете РПЦ

В законопроекте №8371 говорится о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно ему, они должны прекратить свою деятельность в Украине.

Религиозные организации, подозреваемые в сотрудничестве с Российской православной церковью, будут проверяться соответствующей экспертной комиссией. Ее должна создать Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС). Если комиссия зафиксирует нарушения, ГЭСС выдаст предписание церкви на исправление ситуации.

Спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что религиозным организациям после решения комиссии дадут 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Россией. Если связи со страной-агрессором не будут прекращены, ГЭСС подаст на это конкретное юридическое лицо иск в суд. Он должен сделать невозможным деятельность церквей, которые руководствуются государством, которое совершает агрессию против Украины, то есть — Россией.

На закон отреагировали представители Украинской православной церкви (УПЦ) и Православной церкви (ПЦУ).

В Украинской православной церкви считают, что закон о запрете в Украине Российской православной церкви (РПЦ) и связанных с ней организаций не соответствует Конституции.

Константинопольская православная церковь признает именно ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии Х столетия. Предоставление томоса об автокефалии ПЦУ не признало РПЦ, а также ее зарубежные подразделения.

Главой ПЦУ является Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Епископ православной церкви Украины Никодим (Кулыгин) Херсонский и Таврический считает, что из-за продолжительной войны с Россей уже давно назрел законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России.

Реакция Кремля

Запрет РПЦ не пройдет даром для Украины и страна якобы будет разрушена после такого решения. И все происходит при поддержке Запада. Такое мнение озвучил экс-президент РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

С осени 2022 года СБУ активно осуществляет обыски на объектах УПЦ (МП) по всей Украине. В результате следственных действий, среди прочего, правоохранители выявляли большое количество антиукраинских материалов, а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

После Украины две страны ЕС разрывают связи с РПЦ!

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