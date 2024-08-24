Полярники поздравили Украину с Днем Независимости трогательным видео

Зимовщики с украинской антарктической станции «Академик Вернадский», находящейся на расстоянии 15 тысяч км от родной земли, тепло поздравили Украину с Днем Независимости.

Видеоприветствие обнародовал Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Мы собрались здесь из разных уголков Украины, но объединены единственной целью: приумножать достижения украинской науки, представлять Украину среди нескольких десятков антарктических стран и рассказывать о ней всему миру", — говорится в обращении.

Полярники на станции «Академик Вернадский» выразили благодарность за возможность проводить исследования, несмотря на жестокую войну в Украине, вызванную агрессией России. Они поблагодарили защитников и защитниц Украины, отметив, что даже на расстоянии 15 тысяч км от дома всегда думают о родных, которые служат на фронте. С начала полномасштабного вторжения 25 полярников оставили свои мирные профессии, чтобы защищать Украину.

Они выразили уверенность в победе над врагом, в возвращении воинов к мирной жизни и возможности возвращения на станцию «Вернадский». Поздравляя Украину с Днем Независимости, полярники пожелали ей процветания и свободы, подчеркнув гордость за то, что они украинцы.

Напомним, украинские полярники зафиксировали редкое атмосферное явление — перламутровые облака, образующиеся благодаря взаимодействию солнечного света и льда в атмосфере.

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