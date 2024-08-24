Полярники привітали Україну з Днем Незалежності зворушливим відео

Зимівники з української антарктичної станції «Академік Вернадський», що знаходиться на відстані 15 тисяч км від рідної землі, тепло привітали Україну з Днем Незалежності.

Відеопривітання оприлюднив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

"Ми зібралися тут із різних куточків України, але об'єднані єдиною метою: примножувати здобутки української науки, представляти Україну серед лише кількох десятків антарктичних країн і розповідати про неї всьому світу", - йдеться у зверненні.

Полярники на станції «Академік Вернадський» висловили вдячність за можливість проводити дослідження, незважаючи на жорстоку війну в Україні, спричинену агресією Росії. Вони подякували захисникам і захисницям України, відзначивши, що навіть на відстані 15 тисяч км від дому завжди думають про рідних, які служать на фронті. З початку повномасштабного вторгнення 25 полярників залишили свої мирні професії, щоб захищати Україну.

Вони висловили впевненість у перемозі над ворогом, у поверненні воїнів до мирного життя та в можливості повернення на станцію «Вернадський». Вітаючи Україну з Днем Незалежності, полярники побажали їй процвітання і свободи, підкресливши гордість за те, що є українцями.

Нагадаємо, українські полярники зафіксували рідкісне атмосферне явище — перламутрові хмари, які утворюються завдяки взаємодії сонячного світла і криги в атмосфері.

Читайте також: