Скільки українців підтримують заборону Російської Церкви – опитування

Результати соцопитування свідчать, що 80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.
Понад 80% українців підтримують заборону Російської церкви в Україні.
Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 20 вересня – 3 жовтня 2024 року.
Так, у вересні 2024 року Верховна Рада схвалила проєкт Закону, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов’язані із Росією. Абсолютна більшість українців – 80% – підтримують схвалення цього документу. Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.
На Заході і в Центрі підтримка закону трохи вища. Але фактично у всіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений Закон (від 71% на Сході до 83% на Заході).
"Хоча ми не запитували прямо про заборону УПЦ МП (і сам Закон не стосується винятково УПЦ МП), попередні опитування КМІС показували, що більшість українців підтримують заборону діяльності Московського патріархату в Україні", – зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Нагадаємо Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. 24 серпня президент Зеленський підписав цей закон.
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