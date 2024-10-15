Скільки українців підтримують заборону Російської Церкви – опитування

Понад 80% українців підтримують заборону Російської церкви в Україні.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 20 вересня – 3 жовтня 2024 року.

Так, у вересні 2024 року Верховна Рада схвалила проєкт Закону, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов’язані із Росією. Абсолютна більшість українців – 80% – підтримують схвалення цього документу. Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.

Фото: КМІС

На Заході і в Центрі підтримка закону трохи вища. Але фактично у всіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений Закон (від 71% на Сході до 83% на Заході).

"Хоча ми не запитували прямо про заборону УПЦ МП (і сам Закон не стосується винятково УПЦ МП), попередні опитування КМІС показували, що більшість українців підтримують заборону діяльності Московського патріархату в Україні", – зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. 24 серпня президент Зеленський підписав цей закон.

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