РФ за 10 дней теряет столько, как СССР в Афганистане за 10 лет – эксперт

По информации эксперта, за последние 10 дней потеряли эквивалентно потерям СССР в Афганистане.

Россия за последние 10 дней на фронте понесла потери, эквивалентные потерям СССР в Афганистане за 10 лет войны.

Об этом заявил военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский, передает FREEДОМ.

По его словам, система боевой подготовки и обучения персонала личного состава армии РФ на сегодняшний день может "переработать" в месяц примерно 30 тысяч личного состава и выдать на поле боя примерно до 16 тысяч.

"Если вы обратите внимание на статистику боевых потерь российской армии, то только за последние 10 дней они ежедневно несли потери более 1 500 человек, то есть фактически за 10 дней украинские Силы обороны, несмотря на сверхсложную ситуацию, уничтожили эквивалент тех потерь, которые понес Советский Союз в течение 10 лет в Афганистане", – заметил эксперт.

Он напомнил, что в цифрах человеческий потенциал России в несколько раз превышает украинский,

"А наша задача – с помощью наших союзников нарастить и наше производство, и получить самые современные виды вооружений и боевой техники, которые минимизируют это преимущество противника, и наносить ему потери, несовместимые с возможностью ведения дальнейших боевых действий. Мы можем это сделать, мы будем это делать, и мы для этого имеем все предпосылки", – подытожил Грабский.

Ранее в ВСУ рассказали, что Россия изменила тактику боев в Курской области.

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