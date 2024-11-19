Как освежить постельное белье без стирки: 4 действенных метода

Эти способы, конечно, не заменят полноценную стирку, однако помогут быстро сделать постель чистой.

Чтобы матрас, одеяло и подушки не имели пятен и неприятного запаха, постель должна быть чистой. Если нет времени постирать белье, рассказываем о четырех безотказных способах, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, которые помогут быстро освежить его.

Как быстро сделать постельное белье чистым без стирки

Делайте проветривание. Это поможет освежить не только воздух в комнате, но и постельные принадлежности. Чистый свежий воздух прекрасно борется с пылевыми клещами и неприятными запахами.

Это поможет освежить не только воздух в комнате, но и постельные принадлежности. Чистый свежий воздух прекрасно борется с пылевыми клещами и неприятными запахами. Развесьте постельное белье на улице. Чтобы избавиться от неприятных запахов и бактерий, постель можно развесить на улице. Особенно в морозную погоду такая дезинфекция отлично справится со своей задачей.

Чтобы избавиться от неприятных запахов и бактерий, постель можно развесить на улице. Особенно в морозную погоду такая дезинфекция отлично справится со своей задачей. Пищевая сода не только абсорбирует неприятные запахи, она может удалять пятна и обладает антисептическими свойствами. Чтобы быстро сделать постель чистой и свежей, рассыпьте соду на белье, дайте отработать 5-10 минут, затем соберите пылесосом.

не только абсорбирует неприятные запахи, она может удалять пятна и обладает антисептическими свойствами. Чтобы быстро сделать постель чистой и свежей, рассыпьте соду на белье, дайте отработать 5-10 минут, затем соберите пылесосом. Спрей для подушек. Такое средство предназначено для того, чтобы улучшить качество сна. Однако оно также имеет бонусный освежающий эффект. Просто в перерыве между стиркой опрыскивайте подушки, одеяло и простыню ароматизированным спреем.

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