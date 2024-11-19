Як освіжити постільну білизну без прання: 4 дієві методи

Ці способи, звичайно, не замінять повноцінного прання, однак допоможуть швидко зробити постіль чистою.

Щоб матрац, ковдра та подушки не мали плям і неприємного запаху, постіль має бути чистою. Якщо немає часу випрати білизну, розповідаємо про чотири безвідмовні способи, посилаючись на ресурс Ukr.Media, які допоможуть швидко освіжити її.

Як швидко зробити постільну білизну чистою без прання

Робіть провітрювання. Це допоможе освіжити не лише повітря в кімнаті, а й постіль. Чисте свіже повітря прекрасно бореться з пиловими кліщами та неприємними запахами.

Це допоможе освіжити не лише повітря в кімнаті, а й постіль. Чисте свіже повітря прекрасно бореться з пиловими кліщами та неприємними запахами. Розвісьте постільну білизну на вулиці. Щоб позбутися неприємних запахів та бактерій, постіль можна розвісити на вулиці. Особливо в морозну погоду така дезінфекція на відмінно впорається зі своїм завданням.

Щоб позбутися неприємних запахів та бактерій, постіль можна розвісити на вулиці. Особливо в морозну погоду така дезінфекція на відмінно впорається зі своїм завданням. Харчова сода не лише абсорбує неприємні запахи, вона може видаляти плями й має антисептичні властивості. Щоб швидко зробити постіль чистою та свіжою, розсипте соду на білизну, дайте відпрацювати 5-10 хвилин, потім зберіть засіб пилососом.

не лише абсорбує неприємні запахи, вона може видаляти плями й має антисептичні властивості. Щоб швидко зробити постіль чистою та свіжою, розсипте соду на білизну, дайте відпрацювати 5-10 хвилин, потім зберіть засіб пилососом. Спрей для подушок. Такий засіб призначений для того, щоб поліпшити якість сну. Однак, він також має бонусний освіжаючий ефект. Просто у перерві між пранням обприскуйте подушки, ковдру та простирадло цим ароматизованим спреєм.

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