В РФ розлютились на Захід через удари по Брянщині начебто ракетами ATACMS

Як заявив Сергій Лавров, він сподівається, що на Заході прочитають оновлену ядерну доктрину Росії у всій її повноті.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав удари по Брянській області начебто ракетами ATACMS сигналом того, що Захід хоче ескалації.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Те, що ATACMS сьогодні вночі по Брянській області використовувалися неодноразово, це, звичайно, сигнал про те, що вони хочуть ескалації. Без американців використовувати ці високотехнологічні ракети, Путін про це багато разів говорив, неможливо", – заявив Лавров.

Водночас він не зміг точно підтвердити відомості, що США ухвалили рішення щодо ударів углиб РФ. За словами міністра, поки що інформація надходить зі ЗМІ.

Лавров продовжив свою заяву: сказав, що Путін попереджав про те, як змінюватиметься позиція Росії, "якщо ось ця далекобійність, про яку вони зараз міркують, до 300 км, буде схвалена".

Очільник МЗС також заявив про сподівання, що на Заході прочитають оновлену ядерну доктрину Росії у всій її повноті.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило, що в ніч проти 19 листопада Україна вдарила по об'єкту у Брянської області начебто шістьома ракетами ATACMS.

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