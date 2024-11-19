У Путіна вже погрожують знищенням людства: шокувальна заява Мєдвєдєва

У Путіна заявили, що удари західними ракетами вглиб РФ можна буде кваліфікувати як напад країн НАТО на неї. З огляду на це, Москва буцімто матиме повне право завдати удар у відповідь.

Про це сказав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Путінський посіпака попередив про відповідь РФ на удари по її території. Медведєв припустивши, що Байден вирішив "гарно піти з життя, забравши із собою значну частину людства".

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