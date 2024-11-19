Південна Корея прокоментувала дозвіл США на удари по РФ

Сполучені Штати Америки "попередньо повідомили" Південну Корею про дозвіл Україні застосовувати ракети великої дальності для завдання ударів по Росії. Рішення було ухвалене через відправлення Північною Корею солдатів для війни.

Про це повідомив південнокорейський високопосадовець Yonhap News Agency.

За його словами високопосадовця, який супроводжував президента Юн Сук Йола під час саміту "Групи двадцяти" (G20), попри рішення США, обидва союзники не порушували питання надання Південною Корею зброї Україні.

"Як союзники, Південна Корея і США можуть обмінятися необхідним озброєнням, якщо це буде потрібно. Однак, я хотів би уточнити, що жодних рішень не було прийнято, і детальні обговорення не розпочалися, зокрема, щодо України", - заявив він.

Президент Південної Кореї заявив, що його країна може переглянути політику відмови від постачань летальної зброї в Україну. Втім, це залежатиме від ступеня військової співпраці між Північною Кореєю і Росією. Зазначається, Сеул визначиться зі своєю позицією щодо підтримки України після перемовин з українським послом.

Нагадаємо, стало відомо, що чинний президент США Джо Байден дозволив бити далекобійною зброєю по Росії. вже найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки.

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