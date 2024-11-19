У Путина "анонсировали" уничтожение человечества: шокирующее заявление Медведева

У Путина заявили, что удары по западным ракетам вглубь РФ можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на нее. Учитывая это, Москва якобы будет иметь полное право нанести ответный удар.

Об этом сказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Путинский муртад предупредил об ответе РФ на удары по ее территории. Медведев предположил, что Байден решил "хорошо уйти из жизни, унеся с собой значительную часть человечества".

Ранее Песков заявил, что использование западных неядерных ракет Вооруженными силами Украины против России может повлечь за собой ядерный ответ. Это подразумевает обновленная ядерная доктрина РФ.

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