Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Путина "анонсировали" уничтожение человечества: шокирующее заявление Медведева

Дата публикации
Просмотры
2351
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Путина "анонсировали" уничтожение человечества: шокирующее заявление Медведева

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев / Фото: Associated Press

Российские террористы снова вернулись к ядерному шантажу.

У Путина заявили, что удары по западным ракетам вглубь РФ можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на нее. Учитывая это, Москва якобы будет иметь полное право нанести ответный удар.

Об этом сказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Путинский муртад предупредил об ответе РФ на удары по ее территории. Медведев предположил, что Байден решил "хорошо уйти из жизни, унеся с собой значительную часть человечества".

Ранее Песков заявил, что использование западных неядерных ракет Вооруженными силами Украины против России может повлечь за собой ядерный ответ. Это подразумевает обновленная ядерная доктрина РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация