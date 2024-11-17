Китай может разрешить Москве использовать ядерное оружие: журналист назвал условия

Российский диктатор Путин без колебаний применит ядерное оружие в войне против Украины, если отношения между Соединенными Штатами и Китаем значительно ухудшатся.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Он заявил, что одним из вариантов развития событий может быть значительное ухудшение отношений между США и Китаем, что разрешит российскому диктатору руки в вопросе применения ядерного оружия.

"Поскольку, если произойдет ухудшение двусторонних отношений Вашингтона и Пекина, то Си Цзиньпин может показывать Трампу, что он теперь не хочет сдерживать Путина ни в чем, или пусть президент США начинает вести себя более осторожно. То есть, у Си Цзиньпина есть еще такой козырь давления на Дональда Трампа, как ядерная бомба Путина Фактически Си Цзиньпин может это использовать так, что Байден просил его сдерживать Путина, а Трамп не будет этого делать, поэтому США получит то, что даже не ожидали откровенный шантаж. ", – объяснил Портников.

Журналист также объяснил, какие вопросы могут быть рассмотрены в начале переговоров Украины и России. Он отметил, что партнеры должны оказывать Украине помощь на том же уровне, на котором она сейчас, это позволит Киеву вести переговоры и держать оборону.

"Что касается переговоров, то в начале могут договориться о каких-то гуманитарных вопросах. К примеру, могут договориться не обстреливать инфраструктуру друг друга, гарантировать ли судоходство, или позволят РФ продавать нефть не по заниженным ценам и т.д. Впрочем, в это время военные действия будут продолжаться. И каждая из сторон может иметь успех или отступать. Однако, следует отметить, что уровень помощи Украине должен быть таким, чтобы Киев мог вести эти переговоры", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай отправил оружие в РФ для войны против Украины, Евросоюз получил "убедительные доказательства".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине был разработан план создания ядерного оружия на случай прекращения поддержки США.

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