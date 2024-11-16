Завод в Китае производит дроны для России - Politico

Европейская разведка получила информацию о заводе в Китае, который может производить военные дроны для России. Поэтому Евросоюз готов к введению санкций против Китая.

Об этом пишет издание Politico.

"Мы получили сообщения от источников в разведке о существовании на территории Китая завода по производству беспилотников, поставляемых в Россию", – сказал источник издания.

Еще три неназванных дипломата сообщили, что производство дронов в Китае должно стать главным пунктом повестки дня встречи министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против трех юридических и одного физического лица, в том числе из Китая. Они причастны к производству ударных дальнобойных дронов "Гарпия".

Дрон "Гарпия" производят на китайских заводах в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями. Его проектировали с участием китайских специалистов. "Гарпию" уже использовали для ударов по критической инфраструктуре Украины, что привело к "массовым потерям" — деталей по этому поводу Минфин не уточнил.

Сотрудничество Китая и РФ

В апреле этого года США предупредили союзников, что Китай усилил поддержку России в ее войне против Украины. Пекин предоставляет Кремлю и данные геопространственной разведки, а также микроэлектронику и оборудование для танков.

С самого начала полномасштабного вторжения России Китай ни разу не поддержал Украину. Пекин поддерживал РФ и осуждал санкции против нее, введенные Западом из-за вооруженной агрессии. Общая торговля Китая с Россией достигла рекордно высокого уровня в прошлом году — $218 миллиардов за 11 месяцев 2023 года.

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