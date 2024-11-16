В России заявили о массированной атаке беспилотников: где были слышны взрывы

В России пожаловались на атаку дронов и заявили о работе ПВО над 4 регионами и аннексированным Крымом.

Об этом говорится в сообщении МО РФ.

"Средствами ПВО уничтожены 34 украинских БпЛА", — отметили в ведомстве.

В российском ведомстве отметили, что 20 БпЛА якобы были уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать – над территорией Брянской области и по одному БпЛА сбиты над территориями оккупированного Крыма, Белгородской и Калужской областей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил атаку дрона на регион. По его словам, в окрестностях города Людиново произошел взрыв беспилотника.

По данным главы российского региона, в результате было повреждено остекление в нескольких жилых домах и несколько автомобилей. В то же время, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры якобы нет.

Стоит отметить, что в городе Людиново расположена крупная российская нефтебаза "Калуганефтепродукт".

Напомним, в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край России.

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