В России заявили о массированной атаке беспилотников: где были слышны взрывы

Власти Калужской области подтвердили прилет в окрестностях города Людиново, где расположена нефтебаза.
В России пожаловались на атаку дронов и заявили о работе ПВО над 4 регионами и аннексированным Крымом.
Об этом говорится в сообщении МО РФ.
"Средствами ПВО уничтожены 34 украинских БпЛА", — отметили в ведомстве.
В российском ведомстве отметили, что 20 БпЛА якобы были уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать – над территорией Брянской области и по одному БпЛА сбиты над территориями оккупированного Крыма, Белгородской и Калужской областей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил атаку дрона на регион. По его словам, в окрестностях города Людиново произошел взрыв беспилотника.
По данным главы российского региона, в результате было повреждено остекление в нескольких жилых домах и несколько автомобилей. В то же время, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры якобы нет.
Стоит отметить, что в городе Людиново расположена крупная российская нефтебаза "Калуганефтепродукт".
Напомним, в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край России.
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