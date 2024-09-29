Взрывы и пожары: в России дроны атаковали несколько областей

Взрывы раздавались в районе военных городков, других военных и энергетических объектов.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в ряде регионов России прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные Телеграм-каналы.

По информации, в Ейске Краснодарского края РФ прогремели взрывы у военного городка. Там расположен аэродром. На месте взрыва возник пожар, сообщают местные СМИ.

"Взрывы раздались возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ – там базируется 859-й Центр боевого применения и переобучение летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ", – написали пользователи в группах Ейска и Краснодарского края.

Впоследствии губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил об атаке украинских беспилотников.

"В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник во время падения врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны в стоящем поблизости доме выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль", — добавил он.

О взрывах также сообщали жители Волгодонска Ростовской области и других населенных пунктов. Местные паблики сообщают о пожаре в селе Самарское Азовского района.

Российские паблики также сообщили о взрывах в Воронеже.

По словам губернатора Воронежской области, в облцентре "упало несколько сбитых дронов", в результате чего возникли пожары. Местные жители писали, что слышали не менее 10 взрывов.

Напомним, в Ростовской области начался пожар после атаки беспилотников. Больше об этом читайте в новости.

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