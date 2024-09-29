Россияне с утра обстреляли КАБами Запорожье: власть сообщила трагические новости

Россияне массированно атаковали Запорожье. Попали по жилой застройке.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Началось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом. Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются", — написал он.

Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Впоследствии Федоров добавил, что более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью.

"29 сентября с 5:25 до 6:00 часов утра враг нанес самые массированные авиационные удары по городу Запорожью. Предварительно, в результате событий 4 человека были ранены, из них один спасен. Значительные разрушения получили многоэтажные и шесть частных домов в разных районах города. Произошло несколько возгораний. Предварительно, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина", - написал он.

В настоящее время спасатели осуществляют поисковые и аварийно-спасательные работы. На месте находятся полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 сентября обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами.

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