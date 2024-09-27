В Румынию залетел "Шахед": ночью поднимались истребители, военные ищут БпЛА

Ночью против 27 сентября армия РФ нанесла удары беспилотниками по территории Украины в районе Килии на Дунае рядом с границей с Румынией. Российский БпЛА пересек госграницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии.

"Минобороны решительно осуждает эти атаки, совершенные РФ против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые необоснованны и серьезно противоречат международному праву", — говорится в сообщении.

В румынском ведомстве отмечают: после обнаружения дронов, приближающихся к воздушному пространству Украины рядом с границей Румынии, в 2:01 было передано сообщение тревоги RO-Alert жителям уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации с авиабазами 86 и 57 вылетели два румынских и два испанских истребителя F-16 и F-18. Около трех часов радиолокационные данные показали, что один из дронов мог кратковременно пересечь румынскую границу. Министерство обороны Румынии ведет поиски беспилотника, но следов на территории страны не обнаружено.

Напомним, украинские Воздушные силы сообщили, что ночью один российский "Шахед" залетел в Румынию. Дальнейшая судьба БпЛА неизвестна.

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