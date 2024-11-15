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Дроны атаковали Краснодарский край: что было целью

Дроны атаковали Краснодарский край: что было целью

Фото: Associated Press

Оккупанты говорят, что работала ПВО.

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край России.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По данным губернатора, сбили 36 единиц, больше всего — над Крымским районом.
Предварительной целью атаки мог быть военный аэродром "Крымск".

По словам губернатора, известно, что несколько БпЛА повредили кровлю и остекление домов, а также автомобили рядом.

В российском Минобороны заявили, что в ночь на 15 ноября территории РФ и оккупированного Крыма атаковали более 50 украинских беспилотников, 36 из которых якобы сбило российское ПВО над Краснодарским краем.

Напомним, ночью 10 ноября в Брянске раздавались взрывы. С утра неспокойно было также в Подмосковье.

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