В Брянске и Подмосковье раздавались взрывы: что известно

Ночью 10 ноября в Брянске раздавались взрывы. С утра неспокойно было также в Подмосковье.

Об этом сообщают в Сети.

В Брянске и Подмосковье было неспокойно из-за атаки дронов

Предварительно в Брянске атакована военная часть. Речь идет о 1060 г. центре материально-технического обеспечения ВС РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 8 беспилотников, летевших на Москву, сбиты в Подмосковье. По данным ASTRA, это городские округа Раменское, Домодедово и Коломна.

На месте атаки в Софьино вспыхнули пожары в жилых домах. Также очевидцы сообщают о пожаре в районе Кратова под Жуковским. Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, в ночь на 9 ноября в Тульской области РФ прогремели взрывы. В регионе жаловались на атаку беспилотников.

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