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Минус более 1300 оккупантов в сутки: Генштаб обновил потери врага

Минус более 1300 оккупантов в сутки: Генштаб обновил потери врага

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 10 ноября составили 708 890 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1350 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 708890 (+1350) человек
  • танков – 9249 (+11)
  • боевых бронированных машин – 18726 (+29)
  • артиллерийских систем – 20280 (+31)
  • РСЗО — 1245
  • средств ПВО – 996
  • самолетов — 369
  • вертолетов — 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44)
  • крылатых ракет — 2634
  • кораблей и катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 28683 (+122)
  • специальной техники — 3604

Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.

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