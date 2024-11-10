Минус более 1300 оккупантов в сутки: Генштаб обновил потери врага

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 10 ноября составили 708 890 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1350 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 708890 (+1350) человек
- танков – 9249 (+11)
- боевых бронированных машин – 18726 (+29)
- артиллерийских систем – 20280 (+31)
- РСЗО — 1245
- средств ПВО – 996
- самолетов — 369
- вертолетов — 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44)
- крылатых ракет — 2634
- кораблей и катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 28683 (+122)
- специальной техники — 3604
Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.
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