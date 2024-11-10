Минус более 1300 оккупантов в сутки: Генштаб обновил потери врага

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 10 ноября составили 708 890 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1350 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 708890 (+1350) человек

танков – 9249 (+11)

боевых бронированных машин – 18726 (+29)

артиллерийских систем – 20280 (+31)

РСЗО — 1245

средств ПВО – 996

самолетов — 369

вертолетов — 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44)

крылатых ракет — 2634

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 28683 (+122)

специальной техники — 3604

Напомним, украинский дрон преодолел более 1000 км и одним ударом уничтожил 3 военных корабля РФ.

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