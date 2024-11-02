Кадыров собирается отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев — ЦНС

На каком направлении их задействуют, пока неизвестно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправляет на войну против Украины чеченцев. Ему удалось собрать 84 тысячи человек, которые якобы добровольно присоединятся к армии РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), ссылаясь на собственные источники.

Кадыров гордится тем, что ему удалось избежать мобилизации в подконтрольной ему республике и выполнить задачи Кремля.

"Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев. Он утверждает, что Чечня выполнила все задачи, поставленные Кремлем во избежание мобилизации. То есть, это количество террористов удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это", – говорится в сообщении.

Россия начала активно вовлекать в войну представителей разных нацменьшинств РФ, среди прочих и чеченцев.

"Марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина и его окружения", — отметили представители сопротивления.

Напомним, Кадыров признался, что использует украинских военнопленных в качестве живого щита для прикрытия "стратегических объектов".

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