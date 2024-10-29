Атака на "университет спецназа" в Чечне: эксперт предположил, откуда взялись "добрые дроны"

В РФ могли начаться внутренние "разборки", несмотря на то. что Путин до сих пор возглавляет государство.

По мнению военного эксперта Defense Express Ивана Киричевского, атака дрона на "университет спецназа" в Чечне может свидетельствовать о начале внутренних конфликтов в РФ.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Теоретически наши беспилотники могли долететь до Чечни, чтобы поразить университет спецназа в Гудермесе, ведь расстояние составляет около 1000 км. Однако в этом регионе есть более важная цель — аэродром дальней авиации "Моздок", где с советских времен базировались Ту-95МС. Сейчас он используется по своему прямому назначению – под МиГ-31 и Ту-22М3", – пояснил эксперт.

Он отметил, что по сравнению с этим военным учебным заведением, среди кадыровцев есть гораздо более опасные лица, которые являются источником проблем для защитников Украины.

"На фоне незначительной важности этого университета, даже любой спиртзавод выглядит более актуальной целью. Поэтому возникает предположение, что там могли поработать иного рода добрые дроны, например, в рамках внутрироссийских разборок. Если учесть, что такие вещи, как мятеж ЧВК "Вагнер" в свое время, для россиян уже дошли до "рутинного" масштаба, то можно ожидать любых действий от сторон конфликта. Они себя запрограммировали, что, мол, если Путин уйдет, то у них начнутся внутренние конфликты, и вот, судя по всего они начались, хотя Путин при этом никуда не ушел", – добавил Иван Киричевский.

Напомним, Рамзан Кадыров сообщил об атаке дронов на "университет спецназа" в Гудермесе утром 29 октября. По его словам, в результате прилета вспыхнула крыша здания.

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