Атака на "університет спецназу" в Чечні: експерт припустив, звідки взялися "добрі дрони"

На думку військового експерта Defense Express Івана Киричевського, атака дрона на "університет спецназу" в Чечні може свідчити про початок внутрішніх конфліктів у РФ.

Про це пише "Еспресо".

"Теоретично наші безпілотники могли долетіти до Чечні, щоб уразити університет спецназу в Гудермесі, адже відстань становить близько 1000 км. Проте в цьому регіоні є більш важлива ціль — аеродром дальньої авіації "Моздок", де з радянських часів базувалися Ту-95МС. Зараз він використовується за своїм прямим призначенням – під МіГ-31 та Ту-22М3", – пояснив експерт.

Він зауважив, що у порівнянні з цим військовим навчальним закладом серед кадировців є набагато небезпечніші особи, які є джерелом проблем для захисників України.

"На фоні незначної важливості цього університету навіть будь-який спиртзавод має вигляд більш актуальної цілі. Тому виникає припущення, що там могли попрацювати іншого роду добрі дрони, наприклад, в межах внутрішньоросійських розбірок. Якщо врахувати, що такі речі, як заколот ПВК "Вагнер" свого часу, для росіян вже дійшли до "рутинного" масштабу, то можна очікувати будь-яких дій від сторін конфлікту. Вони себе програмували, що, мовляв, якщо Путін піде, то в них почнуться внутрішні конфлікти, і от, судячи з усього, вони почались, хоча Путін водночас нікуди не пішов", – додав Іван Киричевський.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров повідомив про атаку дронів на "університет спецназу" в Гудермесі вранці 29 жовтня. За його словами, внаслідок "прильоту" спалахнув дах будівлі.

Читайте також: