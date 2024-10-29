"Рух" взяв реванш у "Карпат" і став першим чвертьфіналістом Кубка України (відео)

"Жовто-чорні" помстилися "левам" за нещодавню поразку в чемпіонаті України.

"Рух" обіграв "Карпати" у напруженому матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол у львівському дербі "жовто-чорні" забили у другому таймі. На 78-й хвилині Денис Підгурський з-за меж штрафного майданчика точно пробив низом у лівий кут.

Огляд матчу "Рух" – "Карпати"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Рух" взяв реванш у "Карпат" за поразку (0:1) в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), який відбувся 21 жовтня на "Арені Львів".

Решта сім поєдинків 1/8 фіналу Кубка України заплановано на середу, 30 жовтня.

Чвертьфінали та півфінали Кубка України-2024/25 відбудуться 2 та 23 квітня 2025 року відповідно (базові дати).

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

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