Львівське дербі: "Карпати" обіграли "Рух" в матчі УПЛ (відео)

"Карпати" здолали "Рух" у заключному матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у львівському дербі було забито на 43-й хвилині – бразильський легіонер "левів" Жан Педросо ударом головою замкнув подачу Дениса Мірошниченка зі штрафного.

Огляд матчу "Рух" – "Карпати"

Буде додано незабаром.

Після цієї поразки "Рух" з 13 очками залишився на сьомому місці в УПЛ. "Карпати" (12 балів) піднялися на восьму позицію.

У наступному турі "Рух" 25 жовтня прийме "Чорноморець", а "Карпати" днем пізніше вдома зіграють проти "Оболоні".

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