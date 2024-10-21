Нова модель базової загальної військової підготовки: Сирський ухвалить рішення про зміни

У грудні головком вирішить питання щодо нової моделі БЗВП.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, заявив, що у грудні ухвалюватиме рішення про нову модель базової загальної військової підготовки.

Про це Сирський написав на Facebook.

У ЗСУ, ймовірно, у грудні 2024-го відбудуться зміни в системі базової загальної військової підготовки (БЗВП) військовослужбовців.

Сирський повідомив про робочу нараду, присвячену питанням удосконалення підготовки військовослужбовців.

"У грудні прийматиму рішення про нову модель БЗВП", - написав головком 21 жовтня.

Нагадаємо, стало відомо, що підготовку мобілізованих в Україні хочуть збільшити. Раніше Генштаб запустив пілотний проєкт. Тривалість підготовки новобранців збільшили до 45 днів замість 30-ти.

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