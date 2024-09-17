"Просто угробимо хлопців": нардеп прокоментував ідею збільшити термін навчання мобілізованих

Депутат відверто визнає, що є люди, яких "вчи не вчи, все одно навчити не можна". І тут проблема в мотивації мобілізованих і в роботі ТЦК.

Збільшення терміну навчання нових мобілізованих не є панацеєю і не дасть потрібного ефекту, якщо у навчальних центрах будуть некваліфіковані інструктори, а у бійців – відсутня мотивація.

Детальніше про цю проблему розповів секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в інтерв'ю "УНІАН".

"Щодо того, що потрібно збільшувати терміни, то я б хотів подивитися, для чого саме. Бо дуже часто зараз є така проблема, що навіть при тих термінах, які існують, – а ми розуміємо, що у нас є базова підготовка, яка триває місяць, 40 днів вона йде, і потім іде вже професійна підготовка, – бійці часто повною мірою не зайняті і вони після цієї підготовки недостатньо нормально підготовані виходять", – пояснив нардеп.

За його словами, дуже багато бійців, коли потрапляють до військових частин, не мають підготовки, і командири військових частин скаржаться на це.

Крім того, Костенко наголосив на важливості професіоналізму військових інструкторів

"Можна зробити і п’ять місяців (підготовки – ред.). Якщо там будуть погані інструктори, і вони не будуть мати бойового досвіду, вони не будуть знати, що потрібно зараз на полі бою, то без толку будь-які збільшення термінів", – впевнений депутат.

Небезпека збільшення термінів підготовки для фронту

Костенко нагадав, що через фактично провалену мобілізацію на фронті зараз відчувається нестача людей. А у разі збільшення термінів навчання бійці будуть доїжджати до передової ще довше.

"Ми на полі бою будемо набагато пізніше отримувати бійців через те, що люди будуть більше вчитися. І тут треба дивитися, як це вплине на поле бою. Тому що не завжди це можна зробити", – каже нардеп.

Мотивація і проблема ТЦК

Депутат відверто визнає, що є люди, яких "вчи не вчи, все одно навчити не можна". І тут проблема в мотивації мобілізованих і в роботі ТЦК, які лише працюють, аби тільки набрати людей.

"Якщо ми зробимо поганий відбір і хороше навчання, це буде 30-40% ефекту. Якщо ми зробимо хороший відбір і погане навчання, це буде те саме – ми просто угробимо хлопців. Треба, щоб все воно працювало і одне одному допомагало", – підсумував Роман Костенко.

Нагадаємо, 15 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, на якій йшлося про збільшення терміну проходження базової загальновійськової підготовки та створення Школи інструкторів.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про недостатню підготовку мобілізованих в Україні. Вона стверджувала, що новобранці, які нещодавно прибули на Покровський напрямок, за 45 днів базової підготовки не навчилися майже нічому.

У виданні The Washington Post повідомили, що українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах.

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