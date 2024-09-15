Сирський анонсував зміни у базовій підготовці бійців перед відправленням на фронт

Якісна підготовка є одним із головних чинників збереження життя українських воїнів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, на якій йшлося про збільшення терміну проходження базової загальновійськової підготовки та створення Школи інструкторів.

Про це йдеться у дописі на сторінці головкома ЗСУ на Facebook.

Сирський наголосив, що якісна підготовка є одним із головних чинників збереження життя українських воїнів, та пообіцяв докласти для цього максимум зусиль.

“Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року”, - повідомив він.

Окрім того, на нараді обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців, зокрема, розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

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“Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу”, - зауважив головком ЗСУ.

Учасниками робочої наради були керівники органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командири бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Нагадаємо, раніше у виданні The Washington Post повідомили, що українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах.

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