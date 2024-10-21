РФ може готувати новий наступ: майор ЗСУ вказав напрямок

На думку експерта, РФ готує новий наступ на Запоріжжя.
Російські окупанти можуть готуватися до нового наступу у Запорізькій області.
Таку думку висловив майор ЗСУ Валерій Прозапас, передає "Київ 24".
Він припустив, що після просування на Донецькому напрямку росіяни будуть намагатися більш інтенсивно атакувати в Запорізькій області.
"Тепер з півдня і з південного сходу вони будуть намагатися посунутися до обласного центру (Запоріжжя – ред.)", – каже Прозапас.
На його думку, найближчим часом саме цей напрямок може стати одним з найгарячіших на фронті.
"Пам'ятаємо, що Путін вніс Запоріжжя у конституцію РФ, де воно значиться як російське. Звичайно, нам треба приділяти Запоріжжю максимальну увагу", – підсумував військовий.
Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, чи дійсно слід готуватися до масштабного наступу росіян на Запорізькому напрямку.
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