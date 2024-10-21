Курська операція виконує три завдання: експерт перелічив їх

Курська операція ЗСУ продовжує виконувати свої три головні завдання.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

"По-перше, фокусує на собі частину російських резервів, які у зв’язку з цим не потрапляють на фронт в Україні. По-друге, поповнює обмінний фонд російськими військовополоненими. По-третє, Курська область важлива в майбутньому як можливий обмінний фонд територіями. Тобто коли справа дійде до переговорів, то нам краще займати якусь площу російської території, щоб мати козирі", — пояснив Попович.

Нагадаємо, Олександр Сирський відвідав Курський напрямок фронту і заявив, що ситуація залишається під контролем ЗСУ.

6 серпня Україна розпочала раптовий наступ у Курській області Росії. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, серед них – райцентр Суджа. Російська влада у Курській області РФ оголосила режим надзвичайної ситуації федерального масштабу.

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