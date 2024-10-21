Голова Пентагону прибув до Києва: які в нього плани

Остін обговорить з Зеленським та Умєровим потреби України в озброєнні.

До Києва 21 жовтня прибув очільник Пентагону Ллойд Остін.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, Остін планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Сторони обговорять потреби України в озброєнні і те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом 2025 року.

Видання зазначило, що очільник Пентагону наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України. Він зазначив, що завдяки цим зусиллям держава змогла протистояти агресії з боку Росії.

"Я справді думаю, що союзники та партнери й надалі надаватимуть високий рівень підтримки. І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані, зокрема і додаткові системи, такі як NASAMS. Ми інвестували в це півтора, два роки тому, і незабаром ми почнемо спостерігати, як деякі з них уже почнуть працювати", – розповів Остін.

Але результат виборів президента США може поставити під загрозу подальшу підтримку України, особливо якщо переможе республіканець Дональд Трамп. Адже цей політик неодноразово озвучував сумніви щодо продовження допомоги Києву.

Зазначається, що візит Остіна до Києва відбувається на тлі загострення ситуації на фронті, де українські війська продовжують стикатися з серйозними викликами.

Кореспондентка CNN Наташа Бертранд опублікувала відео з приїздом Остіна до Києва. На кадрах зафіксовано, як міністр оборони виходить з потягя і тисне руку пані послу США в Україні Бріджит Брінк.

KYIV—Secretary Austin has just arrived in Kyiv for meetings with President Zelensky and Defense Minister Umerov. pic.twitter.com/B3d8BaVCoO — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 21, 2024

До слова, напередодні Зеленський повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає два великі пакети військової допомоги від США на 500-750 млн дол.

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