Через ворожу атаку в одній з областей України сталося знеструмлення

Російська армія в ніч проти 21 жовтня завдала авіаудару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумської області. Без світла опинилися кілька населених пунктів.

Про це повідомила Сумська ОВА.

21 жовтня росіяни завдали авіаційного удар по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.

Працюють аварійно-рятувальні служби. Електропостачання відновлюється.

"Дякуємо нашим рятувальникам та енергетикам за мужність та професіоналізм", – зазначили в ОВА.

До слова, за даними телеканалу ZDF, Росія може накопичувати ракети для потужного удару по Україні, який, ймовірно, буде спрямований на енергетичну інфраструктуру.

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