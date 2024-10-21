Момент "прильоту" КАБа по Харкову потрапив на відео

Удар стався неподалік від автомобілів, які рухалися дорогами Харкова.
Момент удару керованою авіабомбою по Харкову 20 жовтня потрапив на відео з автомобільного відеореєстратора.
Відповідні кадри опублікувала Харківська обласна прокуратура.
На відео видно, що автомобіль, з якого ведеться знімання, намагається зробити поворот ліворуч. У цей момент недалеко перед ним стається удар, спалахує вогонь і розлітаються іскри. Опісля водій таки повертає ліворуч і авто продовжує свій рух.
Нагадаємо, ввечері 20 жовтня російські війська атакували КАБами три райони Харкова. За останніми даними, постраждали 12 людей, є численні пошкодження будинків та машин.
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