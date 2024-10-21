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Момент "прильоту" КАБа по Харкову потрапив на відео

Момент "прильоту" КАБа по Харкову потрапив на відео

Момент удару КАБом по Харкову / Скриншот з відео

Удар стався неподалік від автомобілів, які рухалися дорогами Харкова.

Момент удару керованою авіабомбою по Харкову 20 жовтня потрапив на відео з автомобільного відеореєстратора.

Відповідні кадри опублікувала Харківська обласна прокуратура

На відео видно, що автомобіль, з якого ведеться знімання, намагається зробити поворот ліворуч. У цей момент недалеко перед ним стається удар, спалахує вогонь і розлітаються іскри. Опісля водій таки повертає ліворуч і авто продовжує свій рух.

Момент удару КАБом по Харкову потрапив на відео

Момент удару КАБом по Харкову потрапив на відео

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня російські війська атакували КАБами три райони Харкова. За останніми даними, постраждали 12 людей, є численні пошкодження будинків та машин.

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