Момент "прилета" КАБа по Харькову попал на видео

Удар произошел неподалеку от автомобилей, двигавшихся по дорогам Харькова.

Момент удара управляемой авиабомбой по Харькову 20 октября попал на видео с автомобильного видеорегистратора.

Соответствующие кадры опубликовала Харьковская областная прокуратура.

На видео видно, что автомобиль, с которого ведется съемка, пытается совершить поворот налево. В этот момент недалеко перед ним происходит удар, загорается огонь и разлетаются искры. Потом водитель поворачивает налево и авто продолжает свое движение.

Момент удара КАБом по Харькову попал на видео

Напомним, вечером 20 октября российские войска атаковали КАБами три района Харькова. По последним данным, пострадали 12 человек, есть многочисленные повреждения домов и машин.

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