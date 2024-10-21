Момент "прилета" КАБа по Харькову попал на видео

Удар произошел неподалеку от автомобилей, двигавшихся по дорогам Харькова.
Момент удара управляемой авиабомбой по Харькову 20 октября попал на видео с автомобильного видеорегистратора.
Соответствующие кадры опубликовала Харьковская областная прокуратура.
На видео видно, что автомобиль, с которого ведется съемка, пытается совершить поворот налево. В этот момент недалеко перед ним происходит удар, загорается огонь и разлетаются искры. Потом водитель поворачивает налево и авто продолжает свое движение.
Напомним, вечером 20 октября российские войска атаковали КАБами три района Харькова. По последним данным, пострадали 12 человек, есть многочисленные повреждения домов и машин.
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