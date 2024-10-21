Потери РФ 21 октября: Генштаб ВСУ назвал новые цифры

Общие боевые потери российских оккупантов на 21 октября составили 680 230 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1710 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 21.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 680 230 (+1710) человек

танков ‒ 9071 (+24)

боевых бронированных машин ‒ 18175 (+64)

артиллерийских систем – 19589 (+24)

РСЗО – 1232

средства ПВО – 979 (+1)

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17333 (+46)

крылатые ракеты ‒ 2624

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 27034 (+47)

специальная техника ‒ 3479 (+3)

Ранее аналитики сообщили, что российские захватчики возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и добились там некоторых тактических успехов. Однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.

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