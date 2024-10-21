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Потери РФ 21 октября: Генштаб ВСУ назвал новые цифры

Потери РФ 21 октября: Генштаб ВСУ назвал новые цифры

Российский оккупант / Фото: Associated Press

ВСУ уничтожают оккупантов на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 21 октября составили 680 230 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1710 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 21.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 680 230 (+1710) человек
  • танков ‒ 9071 (+24)
  • боевых бронированных машин ‒ 18175 (+64)
  • артиллерийских систем – 19589 (+24)
  • РСЗО – 1232
  • средства ПВО – 979 (+1)
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17333 (+46)
  • крылатые ракеты ‒ 2624
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27034 (+47)
  • специальная техника ‒ 3479 (+3)

Ранее аналитики сообщили, что российские захватчики возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и добились там некоторых тактических успехов. Однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.

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