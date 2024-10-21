Может ли Трамп снова стать президентом США: Politicо назвало четыре сценария

Трамп имеет преданных поклонников, но его шансы снова устроиться в Белом доме сейчас гораздо меньше.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может занять пост президента США, даже если проиграет на выборах в ноябре.

Об этом пишет Politicо.

Согласно предположениям экспертов, возможные сценарии развития событий могут выглядеть так:

1. Трамп будет активно подрывать доверие к результатам выборов, выдвигая необоснованные обвинения в фальсификациях и обращаясь в суды с просьбой не признавать действительными определенное количество бюллетеней, что могло бы изменить ситуацию в ключевых штатах.

2. Он будет оказывать давление на государственных и окружных чиновников, чтобы они не утвердили результаты голосования. Хотя это не остановит процесс, может оказаться способом давления на республиканских конгрессменов и законодателей.

3. Трамп обратится в законодательные органы штатов, где преобладают республиканцы, с просьбой назначить альтернативных выборщиков. Он рассчитывает на то, что республиканцы в Конгрессе поддержат это решение, а демократы окажутся в меньшинстве при утверждении итогов.

4. В конце концов, Трамп будет пытаться добиться от Конгресса отказа в утверждении 270 голосов избирателей, отданных за Камалу Гаррис. Если это произойдет, выбор президента будет передан в Палату представителей, где республиканцы смогут набрать необходимое количество голосов для избрания Трампа.

Напомним, в последние месяцы кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его предвыборный штаб развернули агрессивную кампанию против проверки фактов. Телесетям, журналистским организациям предъявляют требование отказаться от этой практики как условие для взаимодействия с политиком.

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