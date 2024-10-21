Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 21 октября

Сегодня, 21 октября, Украине облачно с прояснениями. Облачно по прогнозам синоптиков ожидается ночью и днем.

Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр".

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с,

Температура воздуха будет днем +12...16°C, а на юге и в Крыму будет +13...16°C.

В Киевской области ожидается солнечный день без осадков, но с переменной облачностью. Температура воздуха ночью будет днем +13...15°C. В Киеве ожидается около +14°C.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание и какая будет зима. Больше об этом читайте в новости.

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