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Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 21 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога иработали силы ПВО.

Сильной атаке подвергся Киев.

Взрывы, в частности, раздались:

  • Винница,Николаевщина;

  • Киев;

  • Житомирщина/Ровненщина;

  • Черкасская область;

  • Черниговщина;

  • Кировоградщина;

  • Житомир/р-н;

  • Лубны/р-н (Полтавщина);

  • Пирятин (Полтавщина);

  • Боярка (Киевщина);

  • Васильков (Киевщина);

  • Житомир;

  • Суммы/р-н.

Также собрали для вас все подробности атаки на столицу в ночь на 21 октября 2024 года.

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