Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 21 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.
В ряде регионов была объявлена воздушная тревога иработали силы ПВО.
Взрывы, в частности, раздались:
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Винница,Николаевщина;
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Киев;
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Житомирщина/Ровненщина;
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Черкасская область;
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Черниговщина;
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Кировоградщина;
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Житомир/р-н;
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Лубны/р-н (Полтавщина);
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Пирятин (Полтавщина);
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Боярка (Киевщина);
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Васильков (Киевщина);
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Житомир;
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Суммы/р-н.
Также собрали для вас все подробности атаки на столицу в ночь на 21 октября 2024 года.
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