Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 21 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога иработали силы ПВО.

Сильной атаке подвергся Киев.

Взрывы, в частности, раздались:

Винница,Николаевщина;

Киев;

Житомирщина/Ровненщина;

Черкасская область;

Черниговщина;

Кировоградщина;

Житомир/р-н;

Лубны/р-н (Полтавщина);

Пирятин (Полтавщина);

Боярка (Киевщина);

Васильков (Киевщина);

Житомир;

Суммы/р-н.

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Также собрали для вас все подробности атаки на столицу в ночь на 21 октября 2024 года.

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