оккупанты ввели на временно оккупированных территориях модуль по технологиям БпЛА на уроках труда.
Курс управления дронами на временно оккупированных территориях Украины стал обязательным для учащихся местных школ. На этот раз учащиеся Благодатновской школы, после прохождения теоретических учений, соревновались в своих умениях руководить квадрокоптерами. Участниками гонки стали учащиеся 5-6 классов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Кроме того, кафиры ввели на временно оккупированных территориях модуль по технологиям БпЛА на уроках труда. Этот модуль направлен на изучение технологий, конструкции и сборки беспилотных летательных аппаратов для военных целей. Также среди учащихся активно ведется агитация по дальнейшему обучению на технических специальностях и трудоустройству на военных заводах.
Кремль считает управление БпЛА одним из основных навыков в подготовке к военной службе. Россияне планируют привлечь как можно больше молодежи в свои милитарные структуры и на работу в оборонную промышленность. Этими действиями оккупанты снова нарушают международное право, используя гражданское население в военных целях.
Напомним, что ранее стало известно, какой населенный пункт оккупировал враг.
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